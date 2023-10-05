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موقف سرده أنس الراجحي وأثار تفاعلًا

سلم مركبته الجديدة للوكالة فرفضت منحه سيارة بديلة وأقرب موعد 15 أكتوبر

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
سلم مركبته الجديدة للوكالة فرفضت منحه سيارة بديلة وأقرب موعد 15 أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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سرد المهتم بتوعية المستثمر في تداول عبر التحليل المالي، أنس الراجحي، موقفًا حدث معه بشأن سيارته الجديدة وهي في الضمان وحدث بها أعطال وحين ذهب إلى الوكالة قالوا له: إن أقرب موعد في 15 أكتوبر ورفضوا إعطاءه سيارة بديلة.

وقال الراجحي في تدوينة على منصة إكس: “عندي سيارة 2023 على الضمان حصل بها أعطال.. رحت الوكالة قالوا أقرب موعد في 15 أكتوبر، قلت عطوني سيارة بديلة، قالوا ما نعطيك إلّا إذا جاء موعدك. قلت يعني أستأجر سيارة على حسابي حتى يجي الموعد، قالوا إيه وأنت تتحمّل الإيجار لأن هذا النظام المطبّق”، وتساءل: وضعي صح؟”.

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وتابع: “أنا ما عندي مشكلة بس أبغى أتأكد أن وضعي بالسليم وليس لي حق في أي مطالبة، وهو قالي احمد ربك موعد في 15 أكتوبر، غيرنا من الوكالات يعطي موعد أبعد، قلت الحمد لله”.

موقف غير صحيح

وتفاعل معلقون مع الراجحي، حيث قال سويد: “لا مو صح، إذا السيارة فيها عطل يمنعك من استخدامها مثلًا عطل في المكينة أو القير أو مثلًا بحالتي كان عندي عطل في التكييف، نظامًا تدخل السيارة للإصلاح بدون موعد وبشكل مباشر، إذا العطل بسيط مثلًا أصوات في الأرضية تنتظر موعدك”.

أما الإعلامي محمد القاضي فقال: “غير صحيح إذا تعذر الانتفاع بالسيارة لخلل مشمول بالضمان”.

3 إجراءات

وبالنسبة إلى حساب باسم المستشار القانوني على منصة إكس فقال: يحق لك الحصول على مركبة بديلة طالما أن السيارة متوقفة لديهم حسب المدة المحددة، وفي حال عدم الامتثال بالإمكان اتخاذ ما يلي:

١- شكوى لوزارة التجارة عبر التطبيق.

٢- شكوى لدى حماية المستهلك.

٣- شكوى باللغة الإنجليزية لدى الشركة الأم من خلال إيميل يرسل لمكتبهم في الشرق الأوسط ومكان المكتب في دبي.

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