سهم أديس القابضة يقفز 30 % في أولى جلسات التداول

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قفز سعر سهم أديس القابضة في أولى جلسات التداول اليوم الأربعاء حيث ارتفع بنسبة 30 % في مستهل التعاملات.
وتم تحديد سعر أسهم أديس القابضة عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي البالغ 13.5 ريال للسهم، وارتفعت أسهم أديس إلى 17.54 ريال في التعاملات المبكرة بالبورصة السعودية.
وكانت عملية رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة، بدأت يوم الخميس الماضي، حيث كان من المقرر أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 .
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورغان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة- “أديس” عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.