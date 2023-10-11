Icon

حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية Icon الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم Icon واين روني يقود برمنجهام سيتي رسميًا Icon صحة القصيم: العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق Icon الشباب يحسم ملف المدير الفني خلال 72 ساعة Icon سهم أديس القابضة يقفز 30 % في أولى جلسات التداول Icon الهلال الأكثر تسديدًا في دوري روشن Icon إيمينالو عن محمد صلاح: مرحب به في دوري روشن بأي وقت Icon مفحط الحدود الشمالية في قبضة رجال المرور Icon حقيقة رغبة النصر في ضم ليونيل ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سهم أديس القابضة يقفز 30 % في أولى جلسات التداول

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
سهم أديس القابضة يقفز 30 % في أولى جلسات التداول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قفز سعر سهم أديس القابضة في أولى جلسات التداول اليوم الأربعاء حيث ارتفع بنسبة 30 % في مستهل التعاملات.

سعر سهم أديس القابضة

وتم تحديد سعر أسهم أديس القابضة عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي البالغ 13.5 ريال للسهم، وارتفعت أسهم أديس إلى 17.54 ريال في التعاملات المبكرة بالبورصة السعودية.

قد يهمّك أيضاً
الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية 

الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية 

السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء

السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء

رد فائض الأسهم

وكانت عملية رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة، بدأت يوم الخميس الماضي، حيث كان من المقرر أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 .

اكتتاب أديس القابضة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورغان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة- “أديس” عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم
العالم

مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة...

العالم
موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي
حساب المواطن

موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم...

حساب المواطن
جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد هول
الرياضة

جماهير الهلال: فريقنا يستحق ملعب مثل البوليفارد...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار

وظائف
المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري
السعودية اليوم

المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين...

السعودية اليوم
فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير
آخر الاخبار

فوزي الشهري يُثير حيرة الجماهير

آخر الاخبار