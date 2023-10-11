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قد يتغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط

سوق النفط العالمية في حالة ترقب للصراع بين إسرائيل وفلسطين

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
سوق النفط العالمية في حالة ترقب للصراع بين إسرائيل وفلسطين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يهدد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا، فيما تراقب سوق النفط العالمية ما يحدث عن كثب.

يوم الغفران

وطرحت وكالة “بلومبرغ”، العديد من الأسئلة حول العواقب الجيوسياسية لهذا الصراع، الذي اندلع بعد 50 عامًا من حرب 73 التي أشعلت أزمة النفط في السبعينيات. ولا توجد مؤشرات على أن تداعيات الوضع الحالي ستشبه ما حدث في ذلك الحين، لكنها قد تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بطرق غير متوقعة. ووجهت إسرائيل أصابع الاتهام على نطاق واسع إلى إيران في أعقاب الهجوم. ورغم نفي طهران تورطها في الهجوم، لكن الرئيس إبراهيم رئيسي وصفه بالانتصار.

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في سياق متصل، وقبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت السعودية على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل من شأنه تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة. كما انخرطت الولايات المتحدة وإيران في جهود واسعة النطاق- لكن غير معلن عنها إلى حد كبير- في سبيل التوصل إلى اتفاق يسمح لطهران بزيادة تدفقات النفط.

اعتبارات جيوسياسية

ستكون العديد من الاعتبارات الجيوسياسية أيضًا مرهونة بحجم الرد الإسرائيلي، بخاصة فيما يتعلق بإيران. وفي الوقت الراهن، تُعد هذه هي الاعتبارات الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمتداولي النفط.

وساهم أيضًا في ترويض أسعار النفط في السوق بعض الخفض الكبير للإمدادات من السعودية وروسيا وبقية أعضاء تحالف “أوبك+”، لكن من الجانب الآخر، قد تستهدف الولايات المتحدة هذه التجارة.

اضطراب مضيق هرمز

يربط مضيق هرمز الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي بمصافي التكرير في جميع أنحاء العالم. وهو نقطة عبور محورية لواحد من كل ستة براميل يستهلكها العالم، وكثيرًا ما ادعت إيران خضوع هذا المسطح المائي لسيطرتها. وبالتالي، قد يشكل أهمية كبيرة لسوق الطاقة العالمية.

في الوقت الراهن، لا تظهر أي مؤشرات على تحرك طهران لتعطيل الشحن التجاري في المضيق، رغم قيامها بذلك بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، وغالبًا ما يكون هذا انتقامًا من أي خطوة ضدها.

تأثير الاضطرابات على سوق النفط

يتوقف مدى تأثير الصراع بالنسبة لسوق النفط إلى حد كبير على ما ستفعله إسرائيل خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.

كتب محللو مؤسسة “آر بي سي كابيتال ماركتس” (RBC Capital Markets)، بما في ذلك هيليما كروفت، في مذكرة، أن إيران تشكل مصدر خطر كبير جدًّا وسينصب التركيز على مدى قوة إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم على طهران في دعم الهجمات.

الإفراج عن المخزونات الإستراتيجية

إذا تصاعد الصراع سيؤثر على إمدادات النفط في نهاية المطاف، أو يرفع أسعار الخام لفترة طويلة، وقتها سيمنح ذلك مبررًا للحكومة الأمريكية للإفراج عن مزيد من احتياطي البترول الإستراتيجي.

وقد يروض ذلك تقلبات أسعار النفط على المدى القصير، لكنه سيضطر الولايات المتحدة إلى تجديد مخزونها في مرحلة ما مستقبلًا. ورغم كل هذه المخاطر المحدقة، ما يزال هناك احتمال ألا تؤثر هذه الحرب بقوة على سوق النفط، حيث لم تتسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا في ارتفاعات مستدامة بأسعار النفط. ويريد المتداولون دليلًا ملموسًا على أنها ستؤثر بشكل أساسي على الإمدادات، وعادةً لا يحدث ذلك في مثل هذه الاضطرابات.

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