سوق النفط العالمية في حالة ترقب للصراع بين إسرائيل وفلسطين

يهدد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا، فيما تراقب سوق النفط العالمية ما يحدث عن كثب.

يوم الغفران

وطرحت وكالة “بلومبرغ”، العديد من الأسئلة حول العواقب الجيوسياسية لهذا الصراع، الذي اندلع بعد 50 عامًا من حرب 73 التي أشعلت أزمة النفط في السبعينيات. ولا توجد مؤشرات على أن تداعيات الوضع الحالي ستشبه ما حدث في ذلك الحين، لكنها قد تغير المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بطرق غير متوقعة. ووجهت إسرائيل أصابع الاتهام على نطاق واسع إلى إيران في أعقاب الهجوم. ورغم نفي طهران تورطها في الهجوم، لكن الرئيس إبراهيم رئيسي وصفه بالانتصار.

في سياق متصل، وقبل عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت السعودية على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل من شأنه تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة. كما انخرطت الولايات المتحدة وإيران في جهود واسعة النطاق- لكن غير معلن عنها إلى حد كبير- في سبيل التوصل إلى اتفاق يسمح لطهران بزيادة تدفقات النفط.

اعتبارات جيوسياسية

ستكون العديد من الاعتبارات الجيوسياسية أيضًا مرهونة بحجم الرد الإسرائيلي، بخاصة فيما يتعلق بإيران. وفي الوقت الراهن، تُعد هذه هي الاعتبارات الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمتداولي النفط.

وساهم أيضًا في ترويض أسعار النفط في السوق بعض الخفض الكبير للإمدادات من السعودية وروسيا وبقية أعضاء تحالف “أوبك+”، لكن من الجانب الآخر، قد تستهدف الولايات المتحدة هذه التجارة.

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