سيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد

تتجه الأنظار إلى مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل المنافسة القوية بينهما لتقديم أداء مميز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد الاتحاد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.

سيناريو الكأس نسخة 2022

ويدخل الفريق البرتقالي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم بهدف تكرار سيناريو كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2022، عندما نجح في تحقيق الفوز على العميد بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2022، حيث تجاوز الاتحاد، وتأهل إلى المباراة النهائية، ونجح في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.