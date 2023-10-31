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في كأس خادم الحرمين الشريفين

سيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
سيناريو 2022 يُحفز الفيحاء ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تتجه الأنظار إلى مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل المنافسة القوية بينهما لتقديم أداء مميز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، عند الساعة 5:45 مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد الاتحاد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

سيناريو الكأس نسخة 2022

ويدخل الفريق البرتقالي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم بهدف تكرار سيناريو كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2022، عندما نجح في تحقيق الفوز على العميد بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2022، حيث تجاوز الاتحاد، وتأهل إلى المباراة النهائية، ونجح في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

الفيحاء بطل كأس الملك

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