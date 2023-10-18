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توقعات باستمرار هطول الأمطار

شاهد.. أمطار غزيرة على قلوة والحرث

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
شاهد.. أمطار غزيرة على قلوة والحرث
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على الحرث في منطقة جازان، وعلى محافظة قلوة في تهامة الباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول الأمطار على عدة مناطق على مستوى المملكة.

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توقعات حالة الطقس

وتفصيلاً، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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