شاهد.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

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استكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تثبيت هلال مئذنة منارة باب الفتح في المسجد الحرام، وهو الهلال الثالث عشر والأخير الذي يُركب على مآذن المسجد الحرام.
ويبلغ ارتفاع الهلال -الذي صنع هيكله الداخلي من هيكل حديدي يهدف إلى الحفاظ على متانته- قرابة 9 أمتار، مع قاعدة عرضها متران، وهو من مادة الكربون فايبر المتميزة بتحملها العالي، وقد طُلي بلون ذهبي لإعطائه مظهرًا جميلًا.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد تثبيت الهلال، حيث علق أبو سالم بقوله “اللهم انشر رحمتك وفضلك في بلاد الحرمين”.
وقال إسلام القرعان: “اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا وبرًا ومهابة يا رب العالمين”.
منارة باب الفتح شاهدة على تركيب آخر هلال من أهلة #المسجد_الحرام. pic.twitter.com/VbaDs43HM3
— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 31, 2023