شاهد عيان يروي تفاصيل كارثة قصف مستشفى المعمداني بغزة

تتوالى ردود الفعل العالمية بعد كارثة قصف مستشفى المعمداني، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شخص بالإضافة إلى مئات الجرحى، فيما اعتبرتها السلطة الفلسطينية بمثابة إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

مئات الضحايا في قصف المعمداني

وقال شاهد عيان، في تصريحات لـ “الشرق بلومبرغ”: إن مئات الضحايا يتم جمع أشلائهم بعد القصف المروع لمستشفى المعمداني، وأن أخاه ووالده تعرضا للإصابة في المستشفى الذي يضم أكثر من 5 آلاف شخص”.

وأضاف: “حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي على الظالم”.

استهداف المستشفيات

من جهتها، قالت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية: إن قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية، ونناشد المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن قصف المستشفيات بات هدفًا رئيسًا للاحتلال، والمجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان. وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: القطاع الصحي في غزة على حافة الانهيار والخدمات على وشك النفاد، موضحة أن عائلات بأكملها تم إبادتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

أكثر من 500 ضحية.. شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة حول قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بغزة

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إدانة الرئاسة الفلسطينية

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا.

وقال أبو ردينة: إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيًّا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.