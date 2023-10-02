شاومي تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية لها بسعر غير متوقع

تستعد شركة شاومي لإطلاق أول سيارة كهربائية لها في عام 2024.

وحصلت السيارة، والتي تحمل الاسم الرمزي MS11، مؤخرًا على شهادة Bluetooth Technology Alliance SIG، مما يكشف عن مزيد من المعلومات حول تكوينها.

ووصلت السيارة إلى هيئة الاعتماد مع عدة نماذج مختلفة من Xiaomi Car مع IC4034-BD وIC4004-BD وIC4024-BD وIC4054-BD وIC4005-BD وIC4015-BD، حيث تؤكد القائمة وجود دعم Bluetooth 5.2 وUSB.

Apple CarPlay

السيارة ستدعم أيضًا خدمة Apple CarPlay، والتي ستسمح للمستخدمين بتوصيل هواتف آيفون الخاصة بهم بشاشة المعلومات والترفيه في السيارة.

توفر الخدمة واجهة تتيح لك التحكم في العديد من تطبيقات هاتفك الذكي مباشرة على شاشة سيارتك بدلًا من الاضطرار إلى حمله في يدك. فعلى سبيل المثال، عند إجراء مكالمة هاتفية، يمكنك استخدام مكبرات الصوت والميكروفون المدمجين في السيارة للتعامل مع الصوت.

ستتمكن أيضًا من استخدام المساعد الصوتي Siri عندما يكون هاتفك متصلًا عبر CarPlay، مما يسمح لك باستخدام النظام دون استخدام اليدين.

وتشمل الميزات الأخرى المشاع عنها بطارية بقوة 101 كيلو واط في الساعة ودعم 800 فولت وشحن سريع عالي الجهد.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر سيارة شاومي بين 260 ألف يوان و350 ألف يوان (36400 و49000 دولار أمريكي).