شرب الحليب مع السمك يسبب التسمم.. إشاعة عمرها 50 عامًا! البريكس محور اهتمام الخطة الاقتصادية السعودية البالغة 1.1 تريليون دولار إطلاق العنان لإصلاحات قطاع الطيران السعودي عبر ضخ 100 مليار دولار تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي بدء إعداد جدول الاختبارات في الفصل الدراسي الأول مطر الفجر راحة وتفاؤل وبداية يوم جميل سعوديات يشعرن بالفخر بعد مشاركتهن بنسبة 36% من سوق العمل نيوم تدخل في شراكة بقيمة 50 مليون دولار لرعاية نظام Web3 أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21 بـ210.10 ريال
كشف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية م. إبراهيم الزهراني، سر شائعة شرب الحليب بعد تناول السمك يسبب التسمم مؤكدًا أن لها أسباباً كانت غير مفهومة في حينه.
وقال الزهراني إنه قبل 50 عامًا أو أكثر لم تكن هناك وسائل لحفظ الأسماك، وكانت تفسد بسرعة بعد أن تُترك في الشمس أو تأتي من البحر بعد فترة طويلة من الصيد، وبعد تناول السمك ثم شرب الحليب أو تناول الزبادي يحدث حالة من التلبك المعوي أو الألم في البطن؛ وهو ما جعل الناس تربط بين تناول السمك وشرب الحليب.
وقد فند أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عددًا من الشائعات والأكاذيب حول الصحة والتغذية والتي لم تثبت صحتها بحسب الدراسات العلمية.
وقال الخضيري: من الإشاعات الكاذبة التي لم تستند على أي دراسات أو إثبات علمي بل هي من وساوس نفسية لدى من يطلقها:
فيديو | "شرب اللبن مع السمك لا يسبب تسمم".. إشاعة
مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية م. إبراهيم الزهراني: الإشاعة نشرت قبل 50 سنة بسبب عدم وجود وسيلة لحفظ النعمة #برنامج_اليوم pic.twitter.com/TCpu9vdleK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 31, 2023