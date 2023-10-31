شرب الحليب مع السمك يسبب التسمم.. إشاعة عمرها 50 عامًا!

كشف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية م. إبراهيم الزهراني، سر شائعة شرب الحليب بعد تناول السمك يسبب التسمم مؤكدًا أن لها أسباباً كانت غير مفهومة في حينه.

السمك والحليب

وقال الزهراني إنه قبل 50 عامًا أو أكثر لم تكن هناك وسائل لحفظ الأسماك، وكانت تفسد بسرعة بعد أن تُترك في الشمس أو تأتي من البحر بعد فترة طويلة من الصيد، وبعد تناول السمك ثم شرب الحليب أو تناول الزبادي يحدث حالة من التلبك المعوي أو الألم في البطن؛ وهو ما جعل الناس تربط بين تناول السمك وشرب الحليب.

إشاعات حول الصحة

وقد فند أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عددًا من الشائعات والأكاذيب حول الصحة والتغذية والتي لم تثبت صحتها بحسب الدراسات العلمية.

وقال الخضيري: من الإشاعات الكاذبة التي لم تستند على أي دراسات أو إثبات علمي بل هي من وساوس نفسية لدى من يطلقها:

الاستشوار يسبب السرطان الميكرويف يضر ويسبب السرطان تسخين 5 أغذية يسبب السرطان التونة تسبب تسممًا. الاستحمام بالماء على الرأس يضر. الحليب والألبان تضر ومليئة بالهرمونات. النعناع والحبق يسببان السرطان.