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جرى اتخاذ الإجراءات النظامية

شرطة الرياض تباشر واقعة تعرض فتاة ووالدتها وشقيقاتها لعنف أسري

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
شرطة الرياض تباشر واقعة تعرض فتاة ووالدتها وشقيقاتها لعنف أسري
المواطن - فريق التحرير

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باشرت شرطة منطقة الرياض واقعة ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها لعنف أسري، بالتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية.

تفاصيل الواقعة

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها للتهديد والحبس في المنزل من قبل والدهم، فقد باشرت الجهات الأمنية الواقعة بالتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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ولفت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.

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