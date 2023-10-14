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يعاني من اعتلالات واضطرابات نفسية

شرطة جازان تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطن ظهر بمقطع منافٍ للآداب العامة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
شرطة جازان تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطن ظهر بمقطع منافٍ للآداب العامة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة جازان أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق شخص ظهر في محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بالإشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي مناف للآداب العامة في محافظة صبيا فقد تبين من إجراءات الاستدلالات أنه مواطن يعاني من اعتلالات واضطرابات نفسية.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
شرطة جازان

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