شرطة جازان تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطن ظهر بمقطع منافٍ للآداب العامة

أعلنت شرطة جازان أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق شخص ظهر في محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بالإشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي مناف للآداب العامة في محافظة صبيا فقد تبين من إجراءات الاستدلالات أنه مواطن يعاني من اعتلالات واضطرابات نفسية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.