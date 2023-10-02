شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة

وُجهت عدة تهم جنائية إلى الشرطي الأمريكي تروبر ديمبسي والترز البالغ من العمر 29 عامًا، بعد أن ضرب فتى يبلغ من العمر 17 عامًا واحتجزه تحت تهديد السلاح أثناء اعتقاله.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن سام ديفيس، أحد محامي الضحية قوله: إنه بعد ذلك قام بلكم شاب مكبل اليدين يبلغ من العمر 15 عامًا بقوة؛ ما أدى الى كسر، وارتجاج في المخ مع مضاعفات تسببت في صدمة شديدة في الدماغ.

هجوم شنيع

وأضاف ديفيس، أن “الهجوم الشنيع” الذي شنه أحد أفراد شرطة ولاية ديلاوير على المراهقين ردا على مقلبِ جرسِ الباب كان “عنيفًا بشكل لا يوصف”.

حدث ذلك بعد أن كان المراهقون يقومون بمقلبٍ هو رن جرس الأبواب في الشارع الذي يسكن فيه الشرطي.

وقال: “لقد تم تدمير مفهوم السلامة الخاص بهم بالكامل، إذ كان رد الفعل مبالغًا فيه للغاية تجاه مزاح طفلين.. اعتقدا كلاهما أنهما سيقتلان في خلال عملية الاعتقال هذه”.

وبحسب وثائق المحكمة، كان الفتى البالغ من العمر 15 عامًا، والذي تم التعرف عليه باسمه الأول “جادين”، يلعب مع بعض أصدقائه، لعبة “دينغ دونغ” في 21 أغسطس، فقاموا بطرق باب والترز بينما كانت صديقته في المنزل.

واتصلت صديقة والترز به، وهو كان في ذلك الوقت يؤدي الخدمة، وهنا زعم والترز أنه أبلغ عن الحادث باعتباره اقتحامًا للمنزل، مما أدى إلى استجابة وكالات لإنفاذ القانون متعددة شملت مروحية تابعة لشرطة الولاية ووحدات K-9.

وقال المحامي ديفيس: “كان الفتية ببساطة في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ حين تعرضوا لهجوم من قبل الشرطي الذي كان جارهم”.