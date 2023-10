شرطي يمسك بثعبان عملاق تسلل لشاحنة في الهند

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عملية الإمساك بالثعبان الذي يبلغ طوله قرابة 2.5 متر، حسبما ذكر موقع “إنديا توداي” الهندي.

وأثنت الشرطة على الشخص الذي تعامل مع الثعبان الذي التف على دراجة نارية، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا في المكان، بعدما التفّ حول دراجة نارية.

وحظي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بإشادة كبيرة من جانب مشاهديه، وأثنوا على الشرطي الشجاع الذي تعامل بحرفية عالية مع الموقف، باستخدام حبل وكيس لاصطياد الثعبان.

ولم تذكر شرطة أوتار براديش كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التي كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.

'Uncoiling an unexpected hitchhiker'

An 8-foot python took unconventional mode of transportation & found its way into a truck. SI Devendar Rathi @NoidaPolice, along with his team, skillfully used a rope-and-sack technique & safely rescued the python.#UPPCares#HeroesOfUPP pic.twitter.com/8zhsG6KZNR

— UP POLICE (@Uppolice) October 5, 2023