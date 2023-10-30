شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء

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أكدت شركة الكهرباء أنه يمكن تسديد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء عن طريق Apple Pay، مدى أو البطاقات الائتمانية، وذلك للحسابات السكنية الموثقة فقط عبر تطبيق الكهرباء على الرابط التالي: هنا
كما أوضحت شركة الكهرباء خطوات دفع فاتورة الاستهلاك إلكترونيًّا عن طريق التطبيق المخصص لذلك عبر الجوال.
1- من شاشة فواتيري ادفع فاتورتك.
2- قم باختيار المبلغ المراد دفعه ثم اختر طريقة الدفع وانقر ادفع.
3- قم بالسداد.
4- تم بنجاح دفع الفاتورة.
أيضًا يمكن الدفع عن طريق الهواتف الذكية، حيث إن هناك عدة خدمات أبرزها:
– تسجيل المشترك.
– خدمات حسابي (تعريف حساب، بدء خدمة، إنهاء الخدمة).
– نقل الملكية.
– حساب لا يخصني (خدمة الإبلاغ عن حساب لا يخص المشترك).
– مركز الرسائل.
– طلبات حجز المواعيد.
– طلبات الفواتير.
– عرض خطة الأقساط.
– استعراض كل طلبات وبلاغات المشترك.