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للحسابات السكنية الموثقة فقط

شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شركة الكهرباء أنه يمكن تسديد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء عن طريق Apple Pay، مدى أو البطاقات الائتمانية، وذلك للحسابات السكنية الموثقة فقط عبر تطبيق الكهرباء على الرابط التالي: هنا 

كما أوضحت شركة الكهرباء خطوات دفع فاتورة الاستهلاك إلكترونيًّا عن طريق التطبيق المخصص لذلك عبر الجوال.

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جاءت الخطوات كما يلي:

1- من شاشة فواتيري ادفع فاتورتك.

2- قم باختيار المبلغ المراد دفعه ثم اختر طريقة الدفع وانقر ادفع.

3- قم بالسداد.

4- تم بنجاح دفع الفاتورة.

أيضًا يمكن الدفع عن طريق الهواتف الذكية، حيث إن هناك عدة خدمات أبرزها:

– تسجيل المشترك.

– خدمات حسابي (تعريف حساب، بدء خدمة، إنهاء الخدمة).

– نقل الملكية.

– حساب لا يخصني (خدمة الإبلاغ عن حساب لا يخص المشترك).

– مركز الرسائل.

– طلبات حجز المواعيد.

– طلبات الفواتير.

– عرض خطة الأقساط.

– استعراض كل طلبات وبلاغات المشترك.

 

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