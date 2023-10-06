شرط لـ التسجيل في حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 71

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أكد حساب المواطن أنه لاستكمال التسجيل في البرنامج لابد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بحساب المواطن: إنه في حال عدم توفر المستند يتم إضافة الشخص كتابع في حساب رب الأسرة، حيث جاء ذلك قبل أيام من إيداع دعم الدفعة 71.
لم يتبقَّ سوى ثلاثة أيام وبضع ساعات عن موعد إيداع حساب المواطن، الدفعة 71، ومع ذلك لم تصدر نتائج الأهلية لدورة أكتوبر الجاري.
واعتاد برنامج حساب المواطن الإفصاح عن نتائج الأهلية بشكل جماعي، في موعد سابق على إيداع الدعم بفترة كافية، فمثلًا دفعة سبتمبر الماضي تم إعلان نتائج الأهلية لها يوم 29 أغسطس، ولكن هذه المرة تأخر إعلان الأهلية ما أصاب العديد من المستفيدين بالخوف من توقف الدعم وهو ما نفاه البرنامج مؤكدًا استمرار عملية التسجيل.
من جهة أخرى تلقى البرنامج العديد من التساؤلات حول الدعم الإضافي ورد عليها بالقول: إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
ومن المقرر إيداع دفعة أكتوبر من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.