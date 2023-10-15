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رواتب وحوافز تصل إلى 8,000 ريال شهرياً

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف متعددة لحملة كافة المؤهلات برواتب وحوافز تصل إلى (8,000) شهرياً، حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الوظائف المتاحة

1- رجل أمن (وظائف متعددة – للسعوديين فقط)

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الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- سائق ناقلة (وظائف متعددة – للسعوديين فقط)

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

– أن لا يتجاوز العمر (45) سنة

– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة.

– لا يشترط مؤهل محدد.

المميزات:

– الراتب الإجمالي 5000 ريال.

– حوافز شهرية تصل إلى 3000 ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– فرص نمو وتطوير مستمر.

أماكن العمل:

– الرياض

– الدمام

– القصيم

– جدة

– المدينة المنورة

– أبها

نبذة عن الشركة:

شركة الغاز والتصنيع الأهلية (شركة سعودية مساهمة) تأسست في عام 1383هـ باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام والرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض والدمام، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز إلا أن المنافسة الشديدة أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو وذلك في نهاية عام 1395هـ.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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