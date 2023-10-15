شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف متعددة لحملة كافة المؤهلات برواتب وحوافز تصل إلى (8,000) شهرياً، حسب الشروط والمتطلبات التالية:
1- رجل أمن (وظائف متعددة – للسعوديين فقط)
الشروط المطلوبة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
2- سائق ناقلة (وظائف متعددة – للسعوديين فقط)
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.
– أن لا يتجاوز العمر (45) سنة
– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– لا يشترط مؤهل محدد.
– الراتب الإجمالي 5000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– فرص نمو وتطوير مستمر.
– الرياض
– الدمام
– القصيم
– جدة
– المدينة المنورة
– أبها
شركة الغاز والتصنيع الأهلية (شركة سعودية مساهمة) تأسست في عام 1383هـ باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام والرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض والدمام، وفي بداية التسعينات الهجرية تأسست عدة شركات صغيرة لتعبئة وتوزيع الغاز إلا أن المنافسة الشديدة أدت إلى تدني مستوى الخدمة وعدم انتظام توفر الغاز مما اضطر الحكومة إلى التدخل واتخاذ قرار بدمج تلك الشركات مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو وذلك في نهاية عام 1395هـ.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا