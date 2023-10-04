شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة (ثانوية فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، حائل، أبها، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.