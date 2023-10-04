شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب شكاوى مستفيدي منصة إحكام .. متى يتم إصدار الصكوك؟ السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات الأمن العام والسجون على رتبة جندي للرجال يوم المعلم العالمي .. بكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً لكم شركة علم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 219.45 ريال
أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة (ثانوية فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، حائل، أبها، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– منسق عمليات النقل (ثانوية فأعلى).
– مهندس شبكات.
– قائد فريق شبكات المعلومات.
– مسؤول تخطيط أول النقل واللوجستيات.
– مشرف التسويق الإقليمي.
– مشرف جودة.
– مشرف الشؤون التنظيمية.
– مدير مختبر.
– مسؤول الإطفاء والسلامة.
– الرياض.
– الخرج.
– حائل.
– المدينة المنورة.
– أبها.
– الدمام.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا