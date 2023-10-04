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شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
شركة المراعي تعلن عن 19 وظيفة شاغرة في 6 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة (ثانوية فأعلى) في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، حائل، أبها، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– منسق عمليات النقل (ثانوية فأعلى).
– مهندس شبكات.
– قائد فريق شبكات المعلومات.
– مسؤول تخطيط أول النقل واللوجستيات.
– مشرف التسويق الإقليمي.
– مشرف جودة.
– مشرف الشؤون التنظيمية.
– مدير مختبر.
– مسؤول الإطفاء والسلامة.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– الخرج.
– حائل.
– المدينة المنورة.
– أبها.
– الدمام.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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