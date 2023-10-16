شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق أغنى مدن العالم تضم أكبر عدد من المليونيرات هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية! جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟
أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (39) وظيفة إدارية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي إدارة البرامج التعليمية
– رئيس قسم التصميم الهندسي
– مدير البرنامج
– رئيس قسم الحماية من الحرائق
– مدير مشروع
– رئيس قسم المياه
– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول
– مسؤول التحصيل الحكومي
– مدير إدارة العقود
– مندوب تحصيل المساكن
– أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق
– رئيس قسم العلاقات الحكومية
– أخصائي الحماية من الحرائق
– رئيس قسم مراقبة التكاليف
– مدير الخدمات المشتركة
– مدير البيئة
– مدير مراقبة أداء المشروع
– منسق التوزيع
– خيبر التخطيط الاستراتيجي للمشاريع
– قائد تخطيط مشاريع الصرف الصحي
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– إدارة المشاريع
– العلاقات العامة
– الصحة والسلامة
– الهندسة
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– الرياض
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– الطائف
– جدة
– تبوك
– القصيم
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا