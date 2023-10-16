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للعمل في عدة مدن بالمملكة

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (39) وظيفة إدارية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي إدارة البرامج التعليمية
– رئيس قسم التصميم الهندسي
– مدير البرنامج
– رئيس قسم الحماية من الحرائق
– مدير مشروع
– رئيس قسم المياه
– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول
– مسؤول التحصيل الحكومي
– مدير إدارة العقود
– مندوب تحصيل المساكن
– أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق
– رئيس قسم العلاقات الحكومية
– أخصائي الحماية من الحرائق
– رئيس قسم مراقبة التكاليف
– مدير الخدمات المشتركة
– مدير البيئة
– مدير مراقبة أداء المشروع
– منسق التوزيع
– خيبر التخطيط الاستراتيجي للمشاريع
– قائد تخطيط مشاريع الصرف الصحي

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– إدارة المشاريع
– العلاقات العامة
– الصحة والسلامة
– الهندسة
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أماكن العمل:

– الرياض
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– الطائف
– جدة
– تبوك
– القصيم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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