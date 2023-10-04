شركة علم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– محلل أعمال ( Business Analyst)

– مستشار تطوير الأعمال (International Business Development consultant)

– مستشار إدارة العطاءات (Bid Management Vonsultant)

– مستشار أول (Senior Consultant- OpenShift&RedHat)

– مطور طاقة البيانات (IBM Data Power Developer/Senior Engineer)

– مسؤول قاعدة البيانات (SQL Server Database Administrator)

– مهندس مرافق مركز البيانات (Data Center Facility Engineer)

– مهندس إدارة التكوين الأول (Senior Configuration Management Engineer- CMS)

– مهندس أول جافا (Engineer/Senior Engineer- Java)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– هندسة الحاسب

– البرمجيات

– الكهرباء

– الهندسة

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الصناعية

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.

– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.

– مكافآت سنوية من الأرباح.

– قروض حسنة.

– تأمين طبي للموظف وأسرته.

– تأمين طبي لوالدي الموظف.

– تأمين على السيارة.

– اشتراكات بالنوادي الرياضية.

– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.

– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.