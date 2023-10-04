شركة علم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– محلل أعمال ( Business Analyst)
– مستشار تطوير الأعمال (International Business Development consultant)
– مستشار إدارة العطاءات (Bid Management Vonsultant)
– مستشار أول (Senior Consultant- OpenShift&RedHat)
– مطور طاقة البيانات (IBM Data Power Developer/Senior Engineer)
– مسؤول قاعدة البيانات (SQL Server Database Administrator)
– مهندس مرافق مركز البيانات (Data Center Facility Engineer)
– مهندس إدارة التكوين الأول (Senior Configuration Management Engineer- CMS)
– مهندس أول جافا (Engineer/Senior Engineer- Java)
– إدارة الأعمال
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات
– هندسة الحاسب
– البرمجيات
– الكهرباء
– الهندسة
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الصناعية
– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.