شروط التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل

تفاعل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع العديد من الاستفسارات بشأن التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل.

وقال هدف عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس: إنه يجب أن يكون الباحث عن عمل قادرًا على العمل وجادًّا في البحث عنه، كما تضمنت التزامات البرنامج الحضور للصندوق للحصول على خدمات التوظيف.

ودعا هدف إلى المبادرة بالالتحاق حتى لا يتم رفض الطلب في برنامج إعانة البحث عن عمل.

برنامج يدعم الباحثين عن عمل

وبرنامج إعانة البحث عن عمل يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل عبر تقديم إعانة مالية متناقصة تبدأ بمبلغ 2000 ريال وتستمر لمدة (15) شهرًا، ويشمل البرنامج مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدة المستفيدين في الحصول على عمل.

يستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لمدة تزيد على سنتين.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج من هنا.