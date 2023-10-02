شكاوى مستفيدي “مساند”.. عاملة ترفض العمل وسائق لا يعرف القيادة

استقبلت منصة مساند، المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في السعودية، العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن العمالة التي ترفض العمل أو لا تجيد الأعمال المطلوبة منها حسب العقود المتفق عليها للاستقدام.

عاملة ترفض العمل

وقال صاحب حساب العقيق في منصة إكس “منذ وصول العاملة وهي ترفض العمل وتطالب بالعودة، وتواصلت مع مكتب الاستقدام لإعادتها وتبديلها وكانوا يتجاهلون تماما، وأخيرا قالوا نعتذر ما عندنا تبديل والآن بعد انتهاء مدة الـ ٣ أشهر أضربت تماما عن العمل .. كيف أسترجع حقوقي؟”.

سائق لا يجيد القيادة

وشكت صاحبة حساب أم محمد في منصة إكس بقولها “قدمت على سائق وعند وصوله طلع ما يعرف يسوق السيارة، ورجعته إلى المكتب ثاني يوم”.

وأضافت “الآن بعد شهر ونصف مكتب الاستقدام طلب مني عمل خروج نهائي، وطالبت باسترداد المبلغ الذي دفعته، وذكر المكتب أن إرجاع الفلوس يكون بعد عمل الخروج النهائي كيف اضمن حقي؟”.

منصة مساند تعلق

وأجابت منصة مساند بقولها: “خلال فترة التجربة يلتزم مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل، وإعادة تكلفة الاستقدام محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.”.

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل.

وتهدف منصة مساند، إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.