شكاوى مستفيدي منصة إحكام .. متى يتم إصدار الصكوك؟

شكا عدد من مستفيدي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، من التأخر في البت في طلبات تملك العقارات وإصدار الصكوك.

متى يتم إصدار الصكوك

وعبر منصة إكس رصدت “المواطن” بعض شكاوى مستفيدي منصة إحكام، وكتب محمد اليامي قائلاً: “أهم سؤال لم يتم الجواب عليه هو متى يتم إصدار الصكوك وهل هناك تاريخ محدد؟.

وشكا صاحب حساب الثبيتي بقوله: “تم الرفع لكم بطلب بموجب وثيقة منحة وأوراق مبايعات وتم إكمال جميع ما يترتب عليه سابقا لاستخراج صك من المحكمة وتم الإعلان عبر الجريدة وتم التوقيع من جميع الدوائر الحكومية، وتوقف الطلب بالمحكمة عند تحديد جلسة وإحضار شهود.. ماذا يبقى لهم حتى يحصلون على الصك؟”.

الإجراءات وفق الشروط والضوابط

وأجابت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بقولها: “حياك الله، تعمل إحكام على دعم استكمال إجراءات إثبات الملكية العقارية وفق الشروط والضوابط، وسيتم التواصل معكم فور انتهاء الطلب من الدراسة النهائية”.

وفي وقت سابق، دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوماً من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم.

تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات

ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات، داعيةً جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الاتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .