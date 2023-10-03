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الشركة أكدت إمكانية الإبلاغ عن انقطاع الخدمة عبر التطبيق الجديد

شكاوى من انقطاع التيار وارتفاع فواتير الكهرباء .. أين حقوقي؟!

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
شكاوى من انقطاع التيار وارتفاع فواتير الكهرباء .. أين حقوقي؟!
المواطن - فريق التحرير

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شكا عدد من مشتركي وعملاء شركة الكهرباء من الانقطاع المتكرر للتيار في فترات متفاوتة من اليوم، بينما شكا آخرون من ارتفاع قيمة الفواتير بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أثقل كاهلهم.

انقطاع خدمة الكهرباء

وقالت صاحبة حساب “ود” عبر حساب “العناية بالمشتركين”: “وش سالفة شركه الكهرباء اليوم من الفجر طافي الكهربة متى يشتغل؟”.

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وتفاعلت الشركة في رسالة إلى صاحبة الشكوى بقولها: “مرحبا ود ،، فضلاً تزويدنا بمعلومات التواصل الخاصة بك لنسعد بخدمتك، حفظك الله”.

أين حقوقي كمواطن

بينما شكا عبدالرحمن بقوله “للأسف شهر مبلغ على حساب إنه لا يخصني بدون حل، والفواتير تنزل وتتراكم من يتحمل هذي الفواتير.. أين حقوقي كمواطن؟”.

وعلقت الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين، بقولها: “الأخ الكريم عبدالرحمن، تم التواصل معك من قبل فريقنا ولم يتم الرد ، شكراً لتواصلك معنا (حفظك الله)”.

أيضا شكا صاحب حساب MSA من انقطاع التيار بقوله “عندنا الكهرباء طافية منذ أكثر من ساعة ولا عندنا خبر من السبب؟!”.

ارتفاع قيمة الفواتير

بينما شكا صاحب حساب الشامخ من مشاكل انقطاع التيار وارتفاع الفوايتر بقوله “انقطاعات متكررة طوال فترة الشهر وفواتير دون رحمة فمن هو المسؤول ؟؟!”.

وعلقت الشركة بالقول “يتيح تطبيقنا الجديد خدمة المحادثة المباشرة، حيث يقوم موظف خدمة المشتركين بالإجابة على كافة استفساراتك وفتح التذاكر، ولتحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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