شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق

شكا عدد من مستفيدي برنامج حساب المواطن، نقصان الدعم المخصص لشهر أكتوبر الجاري، فيما أكد حساب المواطن، أن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق.

وقال أبوسامي الرشيدي “لماذا مخصوم نصف حساب المواطن لهذا الشهر؟”.

نقصان مخصص الدعم

بينما شكا صاحب حساب أبو يوسف في منصة “إكس” بقوله “لماذا الدعم ناقص هذا الشهر نقصو علي تقريبا 600 ريال وكان ينزل لي 2188؟”.

بينما علق عبدالله حمود كسران بقوله “مخصوم مني 802 هذا الشهر لماذا؟”.

وتجاوب برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفيدين عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “عزيزي المستفيد ، التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها ، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية : ⁦http://portal.ca.gov.sa

أين الدعم الإضافي؟

بينما تساءل صاحب حساب الملكي في منصة إكس عن الدعم الإضافي قائلا: “وين الدعم الإضافي لهذا الشهر؟”.

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “حياك الله ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩، نسعد بخدمتك”.

إيداع دعم أكتوبر

وقبل ساعات، بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

تمديد الدعم الإضافي

وانطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسًا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

حد الدخل المانع

وأوضح حساب المواطن أنه تم تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن الأحد نتائج الأهلية داعيًا الراغبين في التحقق من نتائج الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط والاستعلام عن نتائج الأهلية ترقبًا للحصول على الدعم اليوم الثلاثاء.