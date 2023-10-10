Icon

شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق Icon تنبيه من أمطار رعدية وسيول وصواعق بعسير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon “دار المركبة” تعلن ترسية عقد مع القوات البرية بـ 3.9 مليون ريال Icon هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على الأهلية؟ Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon السعودية تتجه إلى دراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة Icon رولاند كابنر: نبني أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم في السعودية Icon ليس لدوري روشن .. إنتر ميامي يُرحب بإعارة ليونيل ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة

شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شكا عدد من مستفيدي برنامج حساب المواطن، نقصان الدعم المخصص لشهر أكتوبر الجاري، فيما أكد حساب المواطن، أن التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق.

وقال أبوسامي الرشيدي “لماذا مخصوم نصف حساب المواطن لهذا الشهر؟”.

قد يهمّك أيضاً
محرز وفيرمينو وماكسيمان يمثلون 80% من قوة الأهلي

محرز وفيرمينو وماكسيمان يمثلون 80% من قوة الأهلي

طرح تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 غدًا

طرح تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 غدًا

نقصان مخصص الدعم

بينما شكا صاحب حساب أبو يوسف في منصة “إكس” بقوله “لماذا الدعم ناقص هذا الشهر نقصو علي تقريبا 600 ريال وكان ينزل لي 2188؟”.

بينما علق عبدالله حمود كسران بقوله “مخصوم مني 802 هذا الشهر لماذا؟”.

وتجاوب برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفيدين عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “عزيزي المستفيد ، التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها ، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية : ⁦http://portal.ca.gov.sa

أين الدعم الإضافي؟

بينما تساءل صاحب حساب الملكي في منصة إكس عن الدعم الإضافي قائلا: “وين الدعم الإضافي لهذا الشهر؟”.

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “حياك الله ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩، نسعد بخدمتك”.

إيداع دعم أكتوبر

وقبل ساعات، بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

تمديد الدعم الإضافي

وانطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسًا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

حد الدخل المانع

وأوضح حساب المواطن أنه تم تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن الأحد نتائج الأهلية داعيًا الراغبين في التحقق من نتائج الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط والاستعلام عن نتائج الأهلية ترقبًا للحصول على الدعم اليوم الثلاثاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا
السعودية اليوم

قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا

السعودية اليوم
خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية
الرياضة

خسارة ثقيلة لـ بوليفيا ضد الأرجنتين بثلاثية

الرياضة
عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات
السوق

عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس...

السوق
تحذير لمستخدمي واتسآب: مستهدف من الهاكرز
تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي واتسآب: مستهدف من الهاكرز

تكنولوجيا
المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لثمن نهائي هانغتشو 2022
الرياضة

المنتخب السعودي الأولمبي يتأهل لثمن نهائي هانغتشو...

الرياضة
لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت الضحايا
العالم

لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت...

العالم
خسارة الطائي ضد النصر بثنائية
الرياضة

خسارة الطائي ضد النصر بثنائية

الرياضة
غانم المفتاح في ضيافة سلطان بن سلمان وحديث من القلب
السعودية اليوم

غانم المفتاح في ضيافة سلطان بن سلمان...

السعودية اليوم