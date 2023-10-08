شكوى بسبب مشاركة البليهي في مباراة الهلال والأخدود

كشفت تقارير إعلامية عن تقديم نادي الأخدود لشكوى بسبب مشاركة المدافع علي البليهي، في مباراة الهلال والأخدود التي انتهت مساء السبت بفوز الهلال بنتيجة 3-0 في تاسع جولات دوري روشن.

وذكرت التقارير أن شكوى الأخدود جاءت بحجة حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء قبل مباراة السبت، مما يمنع مشاركته قانونيًا في المباراة.

مباراة الهلال والأخدود

وفي مباراة الأخدود، أنهى أزرق الرياض الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد، سجله اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل أزرق الرياض الهدفين الثاني والثالث عبر النجم الصربي سيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 72 والـ83.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 23 نقطة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين بينما تجمد رصيد نادي الأخدود عند 7 نقاط في المركز الـ14.