شكوى من انقطاع الكهرباء لـ 10 ساعات والشركة تتفاعل

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء، مع شكوى أحد المشتركين من انقطاع التيار لفترات طويلة.

انقطاع الكهرباء لـ10 ساعات

وقال المشترك صاحب حساب “بيت النور”، في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “آلمني كثيرا ما حصل لي من شركة الكهرباء حيث تم قطع التيار الكهربائي لمدة عشر ساعات ولم يتم إصلاح العطل”.

إصلاح العطل وإعادة الخدمة

وتفاعلت السعودية للكهرباء مع شكوى المشترك بقولها: “مرحبا ، سيسعد فريقنا بالتواصل معك ، يومك سعيد”.

وبعده بساعات أكدت الشركة إصلاح العطل بقولها “مرحباً، تشرف فريقنا الفني بخدمتكم وإعادة الخدمة الكهربائية بعد إصلاح العطل المفاجئ، ونعتذر لكم عن هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، حفظك الله”.

التعويض عن التلفيات

في سياق متصل، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن لأي مشترك متضرر التقدم بطلب للحصول على تعويض عن أي تلفيات بسبب انقطاع التيار.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء : إنه يمكنك طلب تعويض التلفيات عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected])، مع مراعاة وجود:

• رقم حساب فاتورة الكهرباء.

• رقم الهوية ورقم الجوال.

• فواتير الصيانة والأضرار.