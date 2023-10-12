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في أول تسعة أشهر من العام الحالي

صافي ربح جرير للتسويق يرتفع إلى 296.3 مليون ريال بنسبة 8.26%

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
صافي ربح جرير للتسويق يرتفع إلى 296.3 مليون ريال بنسبة 8.26%
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع صافي ربح شركة جرير للتسويق بنسبة 8.26% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، إلى 296.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 273.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2022.

إيرادات الربع الثالث

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.85% إلى 2.64 مليار ريال تقريبا، مقابل 2.52 مليار ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.

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وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من عام 2023 إلى زيادة المبيعات بنسبة 4.8% نتيجة زيادة مبيعات العديد من الأقسام وخاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

انخفاض مصروفات البيع

وأشارت الشركة، إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي تضمن إنفاقاً أكبر على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.

ونمت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 14.35% إلى 7.79 مليار ريال، مقابل 6.81 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح “جرير للتسويق” في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 0.33% إلى نحو 700 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 702.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

انخفاض صافي الربح في 9 أشهر

وبينت الشركة، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% نتيجة زيادة مبيعات أغلب الأقسام وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو إلا أن إجمالي الربح شهد زيادة طفيفة بواقع 0.2% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وذكرت أنه على الرغم من الزيادة في إجمالي الربح إلا أن صافي الربح قد انخفض بنسبة 0.3% بسبب زيادة المصروفات غير التشغيلية وخاصة تكلفة التمويل، والتي ترجع بصورة رئيسية إلى زيادة الاقتراض خاصة في الربع الثاني من العام الجاري.

انخفاض الدخل الشامل

أوضحت أن فترة التسعة أشهر من العام الحالي والفترة المماثلة من العام الماضي شهدت انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح ويرجع ذلك أساساً إلى خسائر فروق العملة وخاصة في الربع الأول من العامين الحالي والماضي والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022م.

وبينت الشركة، في بيانها، أن ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1.2 مليار سهم بعد تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023م.

 

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