حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم واين روني يقود برمنجهام سيتي رسميًا صحة القصيم: العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق الشباب يحسم ملف المدير الفني خلال 72 ساعة سهم أديس القابضة يقفز 30 % في أولى جلسات التداول الهلال الأكثر تسديدًا في دوري روشن إيمينالو عن محمد صلاح: مرحب به في دوري روشن بأي وقت مفحط الحدود الشمالية في قبضة رجال المرور حقيقة رغبة النصر في ضم ليونيل ميسي
أكدت صحة القصيم أن العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق، مشيرة إلى أنها حالات رشح وعدوى موسمية.
وأفادت صحة القصيم أن قرار إيقاف الدراسة قرار تقديري داعية في الوقت ذاته للحذر من انتشار الإنفلونزا.
ويبدأ موسم الإنفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول، فيما دعت وزارة الصحة إلى عدم تعريض النفس إلى لمضاعفات الإصابة الخطيرة، والمبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق صحتي.
ويستغرق تكوين المناعة ما يصل إلى أسبوعين بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، لكن يمكن الاستفادة من اللقاح حتى وإن تلقيته بعد بدء موسم الإنفلونزا.
وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أنه منذ سنوات ولقاح الإنفلونزا الموسمية يثبت فاعليته في الحماية، مشيرًا إلى أنه بعد أخذ اللقاح بمدة قصيرة، تقوم الأجسام المضادة بدورها في الحماية.
وعادةً ما يكون أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر؛ لذا يجب الحرص على أن تكون قد تلقيت اللقاح بحلول نهاية شهر أكتوبر.