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أكدت أن تعليق الدراسة قرار تقديري ودعت للحذر من الإنفلونزا

صحة القصيم: العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
صحة القصيم: العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت صحة القصيم أن العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق، مشيرة إلى أنها حالات رشح وعدوى موسمية.

وأفادت صحة القصيم أن قرار إيقاف الدراسة قرار تقديري داعية في الوقت ذاته للحذر من انتشار الإنفلونزا.

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موسم الإنفلونزا الموسمية

ويبدأ موسم الإنفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول، فيما دعت وزارة الصحة إلى عدم تعريض النفس إلى لمضاعفات الإصابة الخطيرة، والمبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق صحتي.

ويستغرق تكوين المناعة ما يصل إلى أسبوعين بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، لكن يمكن الاستفادة من اللقاح حتى وإن تلقيته بعد بدء موسم الإنفلونزا.

لقاح الإنفلونزا وفاعليته

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق، أنه منذ سنوات ولقاح الإنفلونزا الموسمية يثبت فاعليته في الحماية، مشيرًا إلى أنه بعد أخذ اللقاح بمدة قصيرة، تقوم الأجسام المضادة بدورها في الحماية.

وعادةً ما يكون أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر؛ لذا يجب الحرص على أن تكون قد تلقيت اللقاح بحلول نهاية شهر أكتوبر.

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