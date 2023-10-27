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بعد رؤيته لجماهير الأهلي والهلال حاضرين بكثافة قبل انطلاق اللقاء

صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الصحفيين البريطانيين وهو مندهش من الحضور الجماهيري الكثيف قبل بدء مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ11 من دوري روشن.

إثارة دوري روشن

وعبر منصة “إكس” نشر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي ما قاله الصحفي البريطاني: “ما رأيته في الدوري السعودي جنوني، جنون هذه الجماهير وحضورها الكثيف قبل المباراة بساعتين، هذا حتى في بريطانيا لا يحدث”.

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وكان الهلال هزم الأهلي بنتيجة 3- 1 في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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