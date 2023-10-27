صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الصحفيين البريطانيين وهو مندهش من الحضور الجماهيري الكثيف قبل بدء مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ11 من دوري روشن.

إثارة دوري روشن

وعبر منصة “إكس” نشر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي ما قاله الصحفي البريطاني: “ما رأيته في الدوري السعودي جنوني، جنون هذه الجماهير وحضورها الكثيف قبل المباراة بساعتين، هذا حتى في بريطانيا لا يحدث”.

وكان الهلال هزم الأهلي بنتيجة 3- 1 في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.