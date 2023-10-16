صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني قصة نجاح المطلق تثير الإعجاب والبداية حريق صغير في منزله سقوط النرويج ضد إسبانيا بهدف نظيف كيف تختار شاشة هاتفك الذكي؟ موعد مباريات الاثنين في تصفيات يورو 2024 فعلة خطيرة بعد وضع الدعامة قد تسبب الجلطة مرة أخرى رقم قياسي يطارده رونالدو بلقاء البوسنة ضد البرتغال تطور كبير لـ فابكس السعودية وطلبات المشاركة 3 أضعاف الدورات السابقة
يستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب المكسيك وديًّا بعد غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مباريات فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.
وتُقام المباراة في الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.
المنتخب الألماني بدأ يستعيد عافيته حيث فاز على منتخب فرنسا وديًّا في سبتمبر الماضي ثم فاز على المنتخب الأمريكي أول أمس بثلاثية لهدف وديًّا، ويسعى لتحقيق الفوز الثالث له تواليًا في الوديات على حساب المنتخب المكسيكي.
وكان المنتخب المكسيكي تقابل مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم 2018 بـ روسيا، ووقتها فازت المكسيك بثنائية دون رد.