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في لقاء ودي يقام بعد غد الأربعاء

صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب المكسيك وديًّا بعد غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مباريات فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد المكسيك 

وتُقام المباراة في الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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منتخب ألمانيا وأمريكا

المنتخب الألماني بدأ يستعيد عافيته حيث فاز على منتخب فرنسا وديًّا في سبتمبر الماضي ثم فاز على المنتخب الأمريكي أول أمس بثلاثية لهدف وديًّا، ويسعى لتحقيق الفوز الثالث له تواليًا في الوديات على حساب المنتخب المكسيكي.

وكان المنتخب المكسيكي تقابل مع المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم 2018 بـ روسيا، ووقتها فازت المكسيك بثنائية دون رد.

ألمانيا والمكسيك

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