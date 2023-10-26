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ستُعرض على Netflix اعتبارًا من 16 نوفمبر

صدمة لمحبي الأميرة ديانا بعرض أولى حلقات الموسم السادس من The Crown

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
صدمة لمحبي الأميرة ديانا بعرض أولى حلقات الموسم السادس من The Crown
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل “The Crown” الذي يجسد قصة حياة العائلة المالكة البريطانية، فيما اعتبر النقاد أن ما سيحمله المسلسل من مشاهد موت ديانا ستشكل صدمة لمحبي الأميرة الراحلة حول العالم.

الموسم السادس من The Crown

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إن مسلسل The Crown ذا كراون، سيبدأ موسمه السادس باللحظات التي سبقت وفاة الأميرة ديانا في حادث سيارة، وسيرى المشاهدون ديانا وصديقها دودي الفايد محاطين بالدراجات النارية ومصوري الباباراتزي في رحلتهم الأخيرة في باريس.

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ستغطي الحلقات الأربع الأولى من المسلسل السادس، التي ستُعرض على Netflix اعتبارًا من 16 نوفمبر، بضعة أشهر في عام 1997 عندما بدأت ديانا علاقتها بدودي الفايد، فيما جسدت دورها في المسلسل الممثلة إليزابيث ديبيكي، البالغة من العمر 33 عامًا، ودودي الفايد، الذي لعب دوره الممثل خالد عبدالله، البالغ من العمر 41 عامًا.

وفاة الأميرة ديانا

وقال أحد النقاد المطلعين على مضمون الحلقات: “أربع حلقات فقط في المسلسل تغطي فترة زمنية تصل لمدة أربع سنوات، لكن هذه الحلقات تجسد فترة حرجة للعائلة المالكة البريطانية، أكثر من أي وقت خلال الخمسين عامًا الماضية”.

واعتبر أن قرار المنتجين ببدء حلقات الجزء السادس من المسلسل بوفاة أميرة ويلز، قرار جريء، لكن يصر صناع العمل الدرامي على أنهم تعاملوا مع الأمر بحساسية كبيرة ولن يظهروا الحادث نفسه، احترامًا لمشاعر محبي الأميرة ديانا حول العالم.

موعد عرض الجزء السادس

ومن المخطط إصدار الحلقات الأولى من الموسم السادس من مسلسل “The Crown” في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

الموسم السادس والأخير من السلسلة الشهيرة “The Crown” سينقل الأحداث من نهاية التسعينيات إلى أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وسيتناول وفاة الأميرة ديانا في حادث سير في عام 1997.

أبرز المشاركين بالعمل

وسيجسد دور الأمير تشارلز في الموسم السادس، الممثل الإنجليزي دومينيك ويست بعد دور جوش أوكونور في الموسم السابق.

بالنسبة لدور الأمير ويليام، سيتم تقديمه بواسطة ممثلين بعمرين مختلفين. سيقوم الممثل روفوس كامبا بتجسيد الأمير عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، بينما سيقوم الممثل إد ماكفي بتصوير الأمير وهو شاب بالغ وخلال علاقته مع دوقة كامبريدج بعد لقائها في عام 2001. أما دور الأميرة كيت ميدلتون فسيتم تجسيده بواسطة الممثلة الأمريكية مايج بيلامي.

أهم أحداث العائلة المالكة

سيغطي الموسم السادس أحداث تسعينيات وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك حفل زفاف الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز.

سيتم التعامل مع الفترة التي سبقت وفاة الأميرة ديانا، وسيتم تصوير سيناريو محاكاة لأحداث بدلًا من عرض مشاهد حادث السير الذي وقع في عام 1997.

وبعد نشر الأربع حلقات الأولى، سيتم نشر الست الحلقات الأخيرة في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

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