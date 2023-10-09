صراخ وهلع وانبطاح في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ

شهد محيط مطار بن غوريون سقوط أحد الصواريخ، بينما تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في أكثر من نقطة.

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة المسافرين وهم يهرولون في الصالات والطرقات فيما انبطح بعضهم أرضًا خوفًا بعد سماع دوي الانفجار.

استمرار العلميات العسكرية

ولا تزال العمليات العسكرية بين الجانبين تتواصل في أكثر من منطقة بالرغم من الدعوات الدولية للتهدئة ووقف القناة وحماية المدنيين.

وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية قد يرتفع إلى 1000، فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 560.

استهداف مطار بن غوريون

ونظرًا لأهمية المطار فقد تم استهدافه أكثر من مرة من قبل الفصائل الفلسطينية، ففي 8 مايو 1972، عندما اختطف أربعة فلسطينيين طائرة تابعة لشركة سابينا خلال الرحلة رقم 571، كانت في طريقها من فيينا وأجبروها على الهبوط في مطار بن غوريون، وقد اقتحمت لاحقًا السلطات الإسرائيلية الطائرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من الخاطفين.

في 13 مايو 2021، قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون نحو مطار رامون في الجنوب، وذلك بعد تزايد الهجوم بصواريخ المقاومة الفلسطينية في اتجاه تل أبيب، مما يُشكل خطرًا كبيرا على الطائرات.

موقع المطار

يذكر أن مطار بن غوريون هو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، يقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد، على بعد حوالي 45 كم شمال غرب القدس و 20 كم جنوب شرق تل أبيب.

وقد أُطلق عليه في الأصل مطار اللد، وأُعيد تسميته في عام 1973 نسبة لديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل.