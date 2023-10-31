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صرف معاش الضمان الاجتماعي متضمنًا زيادة الحد الأدنى غدًا

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
صرف معاش الضمان الاجتماعي متضمنًا زيادة الحد الأدنى غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يترقب مستفيدو الضمان الاجتماعي صرف الدفعة 23 يوم غد الأربعاء والتي تتضمن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

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ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًا.

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه اليوم، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%.

أهداف الزيادة

وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر المقبل والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها :

  • المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
  • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
  • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
  • تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

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