صرف معاش الضمان الاجتماعي متضمنًا زيادة الحد الأدنى غدًا

يترقب مستفيدو الضمان الاجتماعي صرف الدفعة 23 يوم غد الأربعاء والتي تتضمن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًا.