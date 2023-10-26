صعود الدولار لمستويات قياسية

قفز مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، نحو أعلى مستوياته هذا العام مخالفاً الإشارات التي ظهرت قبل بضعة أيام على أن مسيرة صعوده ربما تنتهي.

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بما يصل إلى 0.2%، اليوم الخميس، وأغلق عند أعلى مستوياته هذا العام، والذي وصل إليه أيضاً من قبل في أوائل أكتوبر الجاري.

يأتي هذا الصعود بعدما اخترق المؤشر المستوى التقني الذي كان يُنظر إليه باعتباره نذيراً لحدوث مزيد من الانخفاضات.