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العملة الأمريكية مؤهلة لصعود أكبر

صعود الدولار لمستويات قياسية

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
صعود الدولار لمستويات قياسية
المواطن - فريق التحرير

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قفز مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، نحو أعلى مستوياته هذا العام مخالفاً الإشارات التي ظهرت قبل بضعة أيام على أن مسيرة صعوده ربما تنتهي.

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بما يصل إلى 0.2%، اليوم الخميس، وأغلق عند أعلى مستوياته هذا العام، والذي وصل إليه أيضاً من قبل في أوائل أكتوبر الجاري.

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يأتي هذا الصعود بعدما اخترق المؤشر المستوى التقني الذي كان يُنظر إليه باعتباره نذيراً لحدوث مزيد من الانخفاضات.

الدولار مؤهل لصعود أكبر

كان الارتفاع الأخير للدولار مدفوعاً بتراجع سندات الخزانة، حيث أدى ضعف الطلب في مزاد السندات إلى زيادة التركيز على وجود كم كبير من الديون. وأثر ذلك جنباً إلى جنب مع مرونة الاقتصاد الأمريكي، سلباً على جميع العملات الرئيسية، حيث تجاوز الين المستوى الرئيسي البالغ 150 يناً لكل دولار، وانزلق الدولار الأسترالي إلى أضعف مستوياته خلال عام.

تراهن صناديق التحوط على أن الدولار ما يزال مؤهلاً لاقتناص صعود أكبر، وعززت الصناديق مراكزها الصعودية للعملة الأميركية لمدة خمسة أسابيع متتالية، حسبما أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

سعر الريال مقابل الدولار

وكتب وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة في شركة “براذرذ هاريمان آند كو” (Brothers Harriman & Co)، في مذكرة: “العملة الأمريكية لم تتأثر بأي عامل سلبي بشكل جوهري. ولا نعتقد أن الاتجاه الصعودي للدولار انتهى”.

وفي سياق متصل، تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وجاء سعر الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657 .

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