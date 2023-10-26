صفقة بقيمة 42 مليون دولار لحماية وتأمين مواقع العلا التراثية

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وقعت السعودية صفقة بقيمة 42 مليون دولار مع مجموعة تاليس الفرنسية، بقيمة 42 مليون دولار لدعم أنظمة حماية مواقع التراث السعودية، ومن بيها مواقع العلا الفريدة.
وقعت مجموعة التكنولوجيا الفرنسية تاليس صفقة بقيمة 42 مليون دولار مع المملكة العربية السعودية لتأمين الموقع التراثي ومعالم مدينة العلا القديمة، حسبما ذكرت وكالة التنمية الفرنسية الأربعاء.
وقال جان إيف لودريان، رئيس وكالة أفالولا الفرنسية المشرفة على المشروع: إن “هذا التعاون هو تذكير بتميز شركاتنا الفرنسية في التقنيات المتطورة المصممة لتسهيل الإدارة المستدامة للمواقع التراثية ومن بينها مشروع تطوير العلا”.
وقالت الوكالة: إن الشراكة بين الشركة الفرنسية والسعودية ستوفر أنظمة مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواقع العامة، وكذلك المباني التي تضم اكتشافات أثرية مهمة.
يذكر أنه تم إنشاء وكالة أفالولا في عام 2018 لتحفيز التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف تنمية موقع العلا التراثي ليصبح وجهة سياحية عالمية، في إطار خطة السعودية لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عين وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جون إيف لودريان رئيسًا لوكالة التنمية الفرنسية في العلا (أفالولا)، المسؤولة عن التعاون مع السلطات السعودية لتطوير السياحة والثقافة في منطقة العُلا الشاسعة.
ووقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية اتفاقية لمدة عشر سنوات في العام 2018 للتنمية السياحية والثقافية في منطقة العلا (شمال غرب)، الغنية خصوصًا بالآثار والمناظر الطبيعية الاستثنائية.
يُعتبر العلا مدينة تاريخية، وهي تشتهر بموقعها الأثري والثقافي الهام، حيث تحتوي على العديد من المعالم السياحية والتراثية المهمة، ومنها قلعة العلا التاريخية، والتي كانت تعتبر مركزًا حضريًّا رئيسيًّا في المنطقة. كما تحتوي المدينة على موقع مهم آخر وهو مدينة مدائن صالح، والتي تعتبر موقعًا أثريًّا للحضارة النبطية التاريخية، وقد تم تسجيلها كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو.
وتجدر الإشارة إلى أن العلا تطورت في السنوات الأخيرة بفضل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تنمية السياحة في السعودية. وتم تطوير العديد من المشاريع السياحية في المدينة، بما في ذلك فنادق فاخرة ومنتجعات ومتاحف ومراكز ثقافية.