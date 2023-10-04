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على 1.2 مليون سهم من أسهم شركة دار الأركان

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء ، تنفيذ صفقة خاصة على 1.2 مليون سهم من أسهم شركة دار الأركان بسعر 14.5 ريال للسهم.

وأوضحت تداول، في بيان لها اليوم، أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت نحو 17.4 مليون ريال.

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سوق الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، منخفضاً 53.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10952.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.02% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ولومي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، منخفضًا 247.82 نقطة ليقفل عند مستوى 22544.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

 

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