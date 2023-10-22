صندوق الاستثمارات يطلب شراء 20% من “لتيس الذهبية” بـ 726 مليون ريال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية- “زين السعودية” عن تلقيها طلباً من صندوق الاستثمارات العامة “PIF” لممارسة حق شراء الحصة المتبقية لـ”زين السعودية” في “لتيس الذهبية” والبالغة 20% بمبلغ وقدره 726 مليون ريال.

سعر بيع الأبراج

وأوضحت شركة “زين السعودية” في بيان لها اليوم الأحد “تداول السعودية”، أنه حسب سعر بيع الأبراج بلغت قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال، وبذلك يكون الأثر المالي المتوقع إيجاباً مبلغ 121 مليون ريال.

وسيناقش مجلس إدارة “زين السعودية” الطلب في اجتماعه القادم وخلال المدة المحددة للطلب والبالغة 30 يوماً.

ملكية ليتس الذهبية

يذكر أن ملكية “لتيس الذهبية” تتوزع على صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 60%، و”زين السعودية” بنسبة 20%، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، بالإضافة إلى شركة سلطان القابضة بنسبة 10%.

وكانت شركة زين السعودية، قد أعلنت في يناير الماضي، عن إتمام بيع البنية التحتية لأبراجها لشركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية”، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة، وزين السعودية، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، وذلك بقيمة 3.02 مليار ريال.

بموجب الصفقة التزمت “زين السعودية” بنقل مالا يقل عن 3000 برج من أصل 8069 برجاً.