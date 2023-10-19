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 لحملة البكالوريوس فأعلى

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– مساعد التشريعات والمشاريع (Legislations and Projects Associate)
– أخصائي الاستثمار (Investment Specialist)
– مساعد الأمن السيبراني (Cybersecurity GRC Associate)

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التخصصات المطلوبة:

– القانون
– الأنظمة
– الحقوق
– المالية
– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
– المالية والاستثمار
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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