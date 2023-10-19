صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية

أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– مساعد التشريعات والمشاريع (Legislations and Projects Associate)

– أخصائي الاستثمار (Investment Specialist)

– مساعد الأمن السيبراني (Cybersecurity GRC Associate)

التخصصات المطلوبة:

– القانون

– الأنظمة

– الحقوق

– المالية

– إدارة الأعمال

– الاقتصاد

– المالية والاستثمار

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا