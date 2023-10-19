صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية الأرصاد: 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة.. 39 مئوية الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور حساب المواطن: تحديث البيانات شرط لحل مشكلة عدم الأهلية وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مساعد التشريعات والمشاريع (Legislations and Projects Associate)
– أخصائي الاستثمار (Investment Specialist)
– مساعد الأمن السيبراني (Cybersecurity GRC Associate)
– القانون
– الأنظمة
– الحقوق
– المالية
– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
– المالية والاستثمار
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا