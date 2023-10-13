Icon

وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب Icon منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 Icon صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق Icon الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم Icon 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار Icon القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا Icon رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم Icon توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية Icon تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت شعار تبرعك أجرٌ لهم

صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك أجرٌ لهم)، في عددٍ من مناطق المملكة، تبدأ من الرياض، ثم محافظة الأحساء، ومحافظة سكاكا، ومدينة الطائف، وتختتم في محافظة جازان.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم

بنك دم متنقل

وبدأت الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في الرياض بارك بمدينة الرياض، بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث وفرت بنك دم متنقلًا مزودًا بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لأبطالنا الشهداء، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض الوطن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة
العالم

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة

العالم
‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن
العالم

‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا...

العالم
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 203 ريالات
السوق

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ...

السوق
مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة...

السعودية اليوم
وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”
حصاد اليوم

وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

حصاد اليوم
العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية
آخر الاخبار

العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية

آخر الاخبار
العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات
حصاد اليوم

العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات

حصاد اليوم
تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم
تكنولوجيا

تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم

تكنولوجيا