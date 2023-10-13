صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق

أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك أجرٌ لهم)، في عددٍ من مناطق المملكة، تبدأ من الرياض، ثم محافظة الأحساء، ومحافظة سكاكا، ومدينة الطائف، وتختتم في محافظة جازان.

بنك دم متنقل

وبدأت الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في الرياض بارك بمدينة الرياض، بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث وفرت بنك دم متنقلًا مزودًا بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لأبطالنا الشهداء، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض الوطن.