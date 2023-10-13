وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا
أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك أجرٌ لهم)، في عددٍ من مناطق المملكة، تبدأ من الرياض، ثم محافظة الأحساء، ومحافظة سكاكا، ومدينة الطائف، وتختتم في محافظة جازان.
وبدأت الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في الرياض بارك بمدينة الرياض، بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث وفرت بنك دم متنقلًا مزودًا بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.
وتأتي المبادرة ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لأبطالنا الشهداء، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديرًا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض الوطن.