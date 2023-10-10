صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4%

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2024 من 2.8 إلى 4 في المائة.

اقتصاد السعودية

وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الصادر اليوم الثلاثاء، أن الصندوق توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الجاري.

إنجازات ونجاحات

وتعد توقعات عام 2023 أفضل من توقعات الحكومة السعودية البالغة 0.03 في المائة، لكنها أقل من توقعات 2024 البالغة 4.4 في المائة.

وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي نجاحات وإنجازات السعودية على كافة المستويات لتعزيز وتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، تحت مظلة رؤية المملكة 2030م.