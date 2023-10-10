صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% الشرطة الهندية تلقي جثة مسن تعرض لحادث مروري من أعلى جسر الزكاة والضريبة والجمارك لـ المكلفين: احذروا رسائل الاحتيال نت وركرس السعودية توزع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية انتقادات ضد سلطان الغنام بعد إيقافه 4 مباريات الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 12.2 % أمن الطرق يحذر من سلوك خاطئ يعرض الأطفال للخطر وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية رسمياً.. وجهة البحر الأحمر تبدأ استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم شكاوى من نقصان الدعم لشهر أكتوبر.. حساب المواطن يعلق
رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2024 من 2.8 إلى 4 في المائة.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الصادر اليوم الثلاثاء، أن الصندوق توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 في المائة خلال العام الجاري.
وتعد توقعات عام 2023 أفضل من توقعات الحكومة السعودية البالغة 0.03 في المائة، لكنها أقل من توقعات 2024 البالغة 4.4 في المائة.
وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي نجاحات وإنجازات السعودية على كافة المستويات لتعزيز وتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، تحت مظلة رؤية المملكة 2030م.