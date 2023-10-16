ضبط أردنية وباكستانية وبنجلاديشية مارسن التسول بالرياض

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ضبطت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، امرأة أردنية وباكستانية وبنجلاديشية مارسن التسول في الأماكن العامة.
وأكدت شرطة الرياض، أن حملة مكافحة التسول مستمرة، في منقطة الرياض، وتفصيلاً تمكنت دوريات الأمن من ضبط امرأة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.
كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية البنحلاديشية تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية .
كذلك تم ضبط ورصد امرأة من الجنسية الباكستانية قامت بالتسول من المارة أمام أحد المحلات الجارية.
وشددت شرطة منطقة الرياض، على أهمية الإبلاغ عن عمليات التسول والمتسولين لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه الممارسات.