Icon

ضبط 15201 مخالف بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon تاليسكا يخطف الأنظار برقم مميز في 2023 Icon عمر ندا يحصد برونزية الجوجيتسو في هانغتشو 2022 Icon جوجل تطلق أندرويد 14 رسمياً.. تعرف على مزاياه Icon زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب المكسيك Icon شكوى من انقطاع الكهرباء لـ 10 ساعات والشركة تتفاعل Icon ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير Icon إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 15201 مخالف بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
ضبط 15201 مخالف بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 / 3 / 1445 هـ الموافق 28 / 9 / 2023 م حتى 19 / 3 / 1445هـ الموافق 4 / 10 / 2023م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة ( 15201 ) مخالف، منهم ( 9233 ) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4271) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1697) مخالفًا لنظام العمل.

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ( 527 ) شخصًا ( 55% ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 43% ) إثيوبيو الجنسية، و ( 2% ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 66 ) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.35 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.35 ريال

هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح

هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح

جرائم مخلة بالشرف والأمانة

ثالثًا: تم ضبط ( 14 ) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 44462 ) وافداً مخالفًا، منهم ( 36713 ) رجلاً، و ( 7749 ) امرأة.
خامسًا: تم إحالة ( 39218 ) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 1748 ) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 8058 ) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و ( 999 ) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة