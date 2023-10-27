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القبض على 11 متهمًا بينهم 3 مواطنين

ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
ضبط 3 ملايين و860 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها أسفرت – بتوفيق الله – عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.

مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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وأكد الرائد الحازمي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر  مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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