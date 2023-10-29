ضبط 6 نساء إثر مشاجرة بينهن في حائل

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أعلنت شرطة منطقة حائل عن ضبط 6 نساء ظهرن بمشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام.
وقال الأمن العام في بيان له عبر منصة إكس: إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.
🎥 | شرطة منطقة حائل تضبط (6) نساء إثر مشاجرة بينهن. pic.twitter.com/rWvkxmI5pA
— الأمن العام (@security_gov) October 29, 2023