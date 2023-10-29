ضبط 6 نساء إثر مشاجرة بينهن في حائل

أعلنت شرطة منطقة حائل عن ضبط 6 نساء ظهرن بمشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام.

وقال الأمن العام في بيان له عبر منصة إكس: إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.