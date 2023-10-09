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في مناطق الشرقية والرياض وجازان والقصيم

ضربات أمنية توقع بـ6 مواطنين حاولوا تهريب الحشيش والقات الإمفيتامين

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
ضربات أمنية توقع بـ6 مواطنين حاولوا تهريب الحشيش والقات الإمفيتامين
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على 3 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ترويج الحشيش المخدر

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لاتخاذهما شقة سكنية وكرًا لترويج (2939) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب القات المخدر

وفي نفس السياق أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (110) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كذلك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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