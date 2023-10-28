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في قطاعي العارضة والدائرة ومحافظة جدة

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط القات المخدر

وفي وقت سابق اليوم قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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ترويج الحشيش المخدر

بدورها قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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