ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي وقت سابق اليوم قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
بدورها قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.