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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مروج القات بجازان

وفي جازان قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (96) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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عملية نوعية بقطاع الدائر

وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان أيضا أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولة تهريب (152) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

هذا وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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