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إحباط تهريب 51 ألف قرص مخدر

ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (51,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب قات مخدر

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المهربين

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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