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بسبب خلاف بينهما

ضربة على الرأس تنهي حياة مقيم والقصاص من الجاني بالشرقية

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
ضربة على الرأس تنهي حياة مقيم والقصاص من الجاني بالشرقية
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

ضربة رأس تنهي حياة مقيم

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / رش عباس خان نيثار بايغ، على قتل / محمد مجيد منير منير – باكستانيي الجنسية -، وذلك بضرب المجني عليه على رأسه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

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القصاص من الجاني

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / رش عباس خان نيثار بايغ – باكستاني الجنسية -، يوم الثلاثاء بتاريخ 18 / 03 / 1445هـ الموافق 03 / 10 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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