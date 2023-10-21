ضمك يتفوق على النصر بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
ونجح اللاعب الكاميروني جورج نكودو في إحراز الهدف الوحيد لفريق ضمك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي أصفر الرياض.
أصفر الرياض يبحث عن الفوز على ضمك والوصول للنقطة رقم 22 والصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.
وتُختتم مباريات اليوم في الجولة العاشرة، بمواجهتين في التاسعة مساءً وهما ” الأهلي ضد الوحدة ” و ” الشباب ضد الطائي”.
وكانت مباريات أمس الجمعة، انتهت بتعادل الاتحاد والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز الفيحاء على الأخدود بنتيجة 2/ 1، وفوز الهلال على الخليج بهدف دون رد، وفوز الفتح على أبها برباعية لهدف.
هدددددف!⚽
الهدف الأول لضمك عن طريق نكودو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_ضمك | #SSC pic.twitter.com/9h2NzlCvr4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023